Açıklama geldi! Messi Barcelona'ya dönecek mi?

Lionel Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen Laporta, "Leo'nun bir gün yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz. Ancak şu anda o, PSG'nin oyuncusu ve kulübüyle bir sözleşmesi var." dedi.

Messi'nin Barcelona'da büyüdüğünü hatırlatan Laporta, "Leo, artık bir dünya şampiyonu ve tüm zamanların en iyi futbolcusu. Onun adına gerçekten çok mutluyuz. O, Barcelona'da yetişti ve herkesin bildiği oyuncu haline burada geldi. Leo'nun hala Barcelona'yı yürekten sevdiğine inanıyorum. Ona yeniden sahip olmayı tabii ki de isteriz. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek." ifadelerini kullandı.

Kariyerine başladığı Barcelona formasıyla 778 resmi maça çıkan Messi, bu maçlarda 672 gol 303 asistlik katkı göstermişti.