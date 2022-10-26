﻿Lionel Messi bir ilki başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Fransız devi Paris Saint-Germain, konuk ettiği İsrail'in Maccabi Haifa takımına gol yağdırdı.

PSG, rakibini 19. ve 45. dakikalarda Lionel Messi, 32. ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada Sean Goldberg (kendi kalesine) ve 84. dakikada Carlos Soler'in ağları sarsmasıyla 7-2 mağlup etti. İsrail ekibinin gollerini, 38. ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck kaydetti.

Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.