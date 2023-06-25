Messi futbola başladığı Newell’s Old Boys'da krallar gibi karşılandı

PSG'den ayrılıp MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, futbola başladığı Newell’s Old Boys kulübünü ziyaret etti.

Newell’s Old Boys taraftarı, Arjantinli yıldıza görkemli bir karşılama yaptı.

Taraftar grubu, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

36 yaşındaki oyuncuya büyük alkış yapıldı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

8 YAŞINDA FUTBOLA BU KULÜPTE BAŞLADI

Orta Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Messi, futbola sekiz yaşındayken şehrin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı.

Daha sonra on üç yaşındayken büyüme hormonu eksikliği tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı.