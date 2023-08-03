Messi gollerine MLS'te de devam ediyor

PSG'den ayrıldıktan sonra adı eski kulübü Barcelona ile anılsa da MLS kulüplerinden Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, ilk 3 maçında 5 gol atarak ABD'de fırtına estirmeye devam ediyor.

Messi gollerine MLS'te de devam ediyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

MLS ve Meksika ligi takımlarının yer aldığı hazırlık turnuvası olan Leagues Cup'ın son 32 turunda Inter Miami, Orlando City ile karşılaştı.

Grup etabında oynadığı iki maçta Cruz Azul ve Atlanta United'ı mağlup eden Inter Miami, bu karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri Lionel Messi (2), ve Josef Martinez kaydetti.

Orlando City'nin tek golü Cesar Araujo'dan geldi.

Öte yandan PSG'den ayrıldıktan sonra MLS ekiplerinden Inter Miami'ye imza atan ve yeni takımıyla ilk maçında galibiyeti getiren Messi gollerini sıralamaya devam ediyor.

Orlando City karşısında da 2 gol kaydeden Messi, Inter Miami formasıyla çıktığı 3 maçta 5 gol kaydetti.

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