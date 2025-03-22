Messi için çok konuşulacak karar! Her yolu deneyecekler

Barcelona, Lionel Messi için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre, Barcelona yönetimi, Messi'nin yeniden takıma kazandırılması konusunda karara vardı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın formasını 21 yıl terleten Messi için 2026 Dünya Kupası'nın ardından düğmeye basılacağı belirtildi.

Katalan devinin yenilenen Camp Nou'nun açılışında 37 yaşındaki futbolcuyu görmek istediği ve Messi'yi geri getirmek için her yolun deneneceği ifade edildi.

Messi bu sezon Inter Miami formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.