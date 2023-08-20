Messi Inter Miami ile ilk kupasını kazandı. Tarihe geçti

PSG'den Inter Miami'ye transfer olan ve yeni takımında fırtına gibi bir başlangıç yapan Lionel Messi, Inter Miami ile ilk kupasını kazandı. Ayrıca Arjantinli yıldız, kariyerinde toplamda 44. kupayı aldı ve futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncusu oldu.