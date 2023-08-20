Messi Inter Miami ile ilk kupasını kazandı. Tarihe geçti

PSG'den Inter Miami'ye transfer olan ve yeni takımında fırtına gibi bir başlangıç yapan Lionel Messi, Inter Miami ile ilk kupasını kazandı. Ayrıca Arjantinli yıldız, kariyerinde toplamda 44. kupayı aldı ve futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncusu oldu.

Messi Inter Miami ile ilk kupasını kazandı. Tarihe geçti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası finalinde Inter Miami ile Nashville karşı karşıya geldi.

Inter Miami, ilk yarının başında Lionel Messi'nin attığı golle öne geçti.

Nashville bu gole ikinci yarının hemen başında Fabrice Jean Picault ile karşılık verdi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve mücadele penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibine 10-9'luk üstünlük sağlayan Inter Miami, kupayı kazandı.

Inter Miami'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, kulübüyle ilk kupasını kazandı.

Arjantinli yıldız, kariyerinde toplamda 44. kupayı aldı ve futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncusu oldu.

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