Messi Inter Miami'de

PSG'den ayrılan Lionel Messi, MLS Ligi takımlarından Inter Miami'ye transfer oldu.

Messi Inter Miami'de

Arjantinli yıldız Lionel Messi, transfer olacağı takımı duyurdu.

Arjantinli yıldız Messi, MLS Ligi takımlarından Inter Miami'ye gideceğini açıkladı.

Lionel Messi yaptığı açıklamada, "Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için ABD ligine gitmenin zamanı gelmişti. Henüz %100 bitmedi ama orada devam etmeye karar verdik.

-Konu hiçbir zaman para olmadı. Konu para olsaydı, Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim. Barcelona'yla sözleşme hakkında konuşamadık. Sözlü bir teklif yapıldı ve kabul edildi ancak para konuşmadık. Bana resmi bir teklif veremediler.

Bu sezon Lionel Messi, 41 maçta 21 gol ve 20 asist yaptı.

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