Inter Miami, Vancouver Whitecaps’i 3-1 mağlup ederek kulüp tarihindeki ilk MLS şampiyonluğuna ulaştı.

Henüz 8. dakikada Inter Miami, Tadeo Allende’nin içeri çevirdiği topu Edier Ocampo’nun kendi kalesine göndermesiyle finalde 1-0 öne geçti.

Vancouver ikinci yarının başında Ali Ahmed ile skoru eşitlese de, Messi’nin pasıyla buluşan Rodrigo De Paul attığı golle Miami’yi yeniden öne geçirdi.

Uzatma anlarında Messi’nin asistinde Allende bir kez daha sahneye çıktı ve Inter Miami skoru 3-1'e getirerek galibiyeti garantiledi.

Bu zafer, Lionel Messi’nin kariyerindeki 48. kupa olarak kayıtlara geçti.