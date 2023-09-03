Messi MLS'in kuralını tanımadı. Yapılan gizli anlaşma ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Inter Miami’de attığı ve attırdığı gollerle tüm futbol kamuoyunun gözlerinin MLS’e çevrilmesini sağlayan efsane futbolcu Lionel Messi’nin MLS ile özel bir medya anlaşması olduğu öğrenildi.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Messi’nin röportajlara katılmama hakkı olduğu belirtilirken, Arjantinli yıldızın son maçlardan sonraki sessizliğinin bu durumla ilgili olduğu kaydedildi.



Messi, Inter Miami formasıyla yerel ligde çıktığı ilk iki maçın ardından gazetecilerle konuşmaktan kaçınmış, bu da Arjantinli oyuncunun kuralları çiğneyip çiğnemediği konusunda bazı soru işaretlerine yol açmıştı.

Ancak The Athletic'in haberine göre; Messi ve temsilcileri MLS ile bir anlaşma yaparak süper yıldıza medya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkı tanıdı.

MLS de Messi'nin kurallara karşı gelmediğini açıkladı ve oyuncuyla bir tür "anlaşma" olduğunu kabul etti.

Bir lig sözcüsü "Lionel Messi'nin medyaya erişimiyle ilgili bir yanlış anlaşılma oldu. Kendisi Major League Soccer'da medyaya erişimiyle ilgili herhangi bir kuralı ihlal etmedi” ifadelerini kullandı.