Messi Örümcek Adam oldu: Yaptığı hareket gündeme oturdu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

MLS'te Messi'nin yer aldığı Inter Miami, sahasında Charlotte'yi ağırladı.

Messi ve arkadaşları mücadeleyi 4-0 kazanarak geceye damga vurdu.

Lionel Messi, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Diğer üç golü ise 12. dakikada penaltıdan Martinez, 32. dakikada Taylor ve 78. dakikada Malanda (kendi kalesine) attı.

Arjantinli yıldızın attığı gol sonrası yaptığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.

ÖRÜMCEK ADAM 'MESSI'

Messi, attığı gol sonrası elleriyle örümcek adam sevinci yaptı. O anların videosu binlerce görüntülenme alırken, çok sayıda beğenildi.

5 MAÇTA 8 GOL

Inter Miami forması altında adeta şov yapan Messi, 5 maçta 8 gole ulaşırken 1 de asist yaptı.

İşte Messi'nin gol sevinci;