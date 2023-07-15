Messi resmen Inter Miami'de. Kazanacağı para dudak uçuklattı

PSG'den ayrılan dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi, MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transferi sosyal medyada yayımlanan video ile duyuruldu.

Messi resmen Inter Miami'de. Kazanacağı para dudak uçuklattı

MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Lionel Messi'yi resmen kadrosuna kattı. PSG ile sözleşmesi sona eren Messi, Barcelona'nın yaptığı teklifi reddederek kariyerine Amerika'da devam etmek istediğini söylemesinin ardından imzayı attı.

"ONU İKNA EDEBİLMEK İÇİN 3 YILDIR UĞRAŞIYORUM"
İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum" diye konuştu.

TRANSFERİ SPONSORLUĞA DAYANDIRDI
Beckham'ın Messi ile özel olarak görüştüğünü söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı" dedi.

36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 maçta 710 gol 339 asist kaydetti. Messi, Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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