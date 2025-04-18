Messi’den Lamine Yamal’a büyük övgü

Lionel Messi FIFA 2026 için henüz karar vermedi. Arjantinli yıldız katıldığı bir sosyal medya yayınında, 2026 Dünya Kupası'nda forma giyip giymeyeceğinin bu yıl içinde belli olacağını açıkladı.

Kariyerinde kazanmadığı kupa kalmadığını vurgulayan süper yıldız Messi, "Çok istediğim Dünya Kupası'nı da kaldırdım. Başarı olarak her duyguyu tattım. Artık futboldan hiçbir şey isteyemem." şeklinde konuştu.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'dan da övgüyle bahseden Messi, "Yamal’ın performansı etkileyici. İspanya ile daha önce Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadı. O sadece 17 yaşında, büyüme sürecinde ve tıpkı benim yaptığım gibi oyununa bir şeyler katmaya devam edecek. Şimdiden dünyanın en iyi oyuncularından biri." diyerek sözlerini noktaladı.