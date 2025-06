Messi'den Ronaldo sözleri: Arkadaş değiliz ama

Kariyerine ABD'de Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi kendisiyle sürekli kıyaslanan Cristiano hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Cristiano'ya kariyeri sebebiyle büyük bir saygı duyuyorum çünkü hala en üst seviyede mücadele ediyor." diyen Messi, aralarındaki rekabetin sadece futbol sahasında yaşandığını vurguladı.

"HİÇ BİR ZAMAN ARKADAŞ OLMADIK ANCAK SAYGIYI KORUDUK"

"Onunla rekabetimiz sahadaydı, ikimiz de takımlarımızın iyiliğini istedik. Bu rekabet her zaman sahada kaldı, saha dışında iki normal insanız." ifadelerini kullanan Messi, Cristiano Ronaldo ile hiçbir zaman arkadaş olmadıklarını ancak karşılıklı saygıyı her zaman koruduklarını söyledi: “Birlikte vakit geçirmedik, arkadaş değiliz ancak birbirimize her zaman büyük bir saygıyla yaklaştık.”