Messi'den veda mesajı

Lionel Messi 2026’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda yer almayacağını açıkladı.

Messi'den veda mesajı

Geçtiğimiz günlerde Inter Miami’ye transfer olduğunu açıklayan Lionel Messi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TURNUVADA YER ALMAYACAĞIM"
"2026 Dünya Kupası’nda bulunacak mısınız" diye sorulması üzerine Arjantinli yıldız, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım” ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, geçen sene Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla finalde Fransa’yı mağlup ederek kariyerininde ilk kez Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

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