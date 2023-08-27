Messi'nin eşi Antonella yanlışlıkla Jordi Alba'ya sarıldı

MLS'e transfer olan Messi'nin eşi Antonella, saha içinde Jordi Alba'yı kocası zannetti ve sarılmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Messi'nin eşi Antonella yanlışlıkla Jordi Alba'ya sarıldı

Editör: Ufuk Cingöz

Yaz transfer döneminde PSG'den ayrılarak ABD'nin yolunu tutarak MLS ekibi Inter Miami ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Lionel Messi, gündem olmaya devam ediyor.

Lionel Messi'nin Cincinnati ile oynanan ve Inter Miami'nin galip gelmesiyle şampiyon olduğu USA Open Cup finalinin ardından başına ilginç bir olay geldi.

36 yaşındaki futbolcunun eşi Antonella, maç sonrası eşini tebrik etmek için sahaya girdi.

Uzaktan gelen Jordi Alba'yı Lionel Messi sanan Antonella, savunma oyuncusuna sarılmaya çalıştı.

Durumu son anda fark eden Antonella'nın bu görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı.

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