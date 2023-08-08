Messi'nin Iniesta ile buluşma hayali suya düştü

Barcelona'nın efsane futbolcusu konumunda olan Andres Iniesta'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde Lionel Messi ile yeniden bir araya gelme hayalleri suya düştü.

Messi'nin Iniesta ile buluşma hayali suya düştü

Editör: Ufuk Cingöz

2002'den 2018'e kadar Barcelona'nın A takımında forma giyen ve sayısız başarılara imza atan Andres Inıesta, sonrasında Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

Bu sezonun başında Messi, Busquest ve Jordi Alba'yı kadrosuna katan Inter Miami, Inıesta'yı da istese de bu girişimler sonuçsuz kaldı.

İspanyol efsanesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu ve Emirates Club FC takımı ile anlaştı

Iniesta, Şarika merkezli kulüple Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalayacak.

İspanyol efsanenin sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon olacak.

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