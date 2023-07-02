Messi'nin kazanacağı maaş ortaya çıktı

Lionel Messi'nin, MLS ekibi Inter Miami'de alacağı maaş netlik kazandı.

Inter Miami Başkanı Jorge Mas yaptığı açıklamada, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı." dedi.

36 yaşındaki Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 875 kulüp maçına çıkarken, 710 gol attı ve 339 asist yaptı.