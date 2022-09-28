Sahaya giren taraftar Messi'ye korku dolu anlar yaşattı. Elindekini göründe Arjantinli yıldız derin bir oh çekti

Arjantin Milli Takımı'nda Messi fırtınası esti. Jamaika'yı 3-0'la geçen Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi iki gol atarak maça damga vurdu. Taraftarların sahaya girdiği anlarda Messi'nin tepkisi ise kameralara yansıdı.

Hazırlık maçında Messi'nin formasını giydiği Arjantin Milli Takımı Jamaika ile karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf Tangocular oldu. Messi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maça sahaya giren taraftarlar damga vurdu.

Arjantin'in ev sahipliğinde oynanan maçta ilk golü Julian Alvarez kaydetti. Maçın yıldızı olan Messi ise 56. dakikada Lautaro Martinez'in yerine 56. dakika oyuna dahil oldu. Messi 87 ve 89. dakikalarda iki gol birden atarak skoru 3-0'a taşıdı.

Maçta başka gol olmayınca Arjantin Jamaika karşısında karşılaşmayı 3-0 kazanmasını bildi.

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon toplam 11 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergileyen Messi 2022 yılında Arjantin formasıyla 20 maçta 16 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Messi Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 165 maçta 90 gol atmayı başardı.

Arjantin - Jamaika mücadelesi 3 kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle durdu. Sahaya giren taraftarlar Messi ile fotoğraf çektirmek istedi. Güvenlik güçleri zaman zaman zor anlar yaşadı.



Jamaika'da seyircilerin Messi'ye ilgisi oyunu engelledi. Arjantinli yıldızın sahaya giren taraftarla yüz yüze geldiği anlarda korktuğu kameralara yansıdı. Güvenlik güçlerinin sahaya girenleri durdurmakta yetersiz kaldığı görüldü. Taraftarın elinde kalem ile gelmesi dikkat çekti.

Mücadele sonunda ise geniş güvenlik ekibi eşliğinde Messi soyunma odasına yöneldi.

Messi, Honduras karşısında oynadıkları ve 3-0 kazandıkları maçta 2 golle yıldızlaşmıştı. Süper yıldızın maç sonrası sosyal medya paylaşımında takım arkadaşları ona yeni bir lakap taktılar.