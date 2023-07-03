Messi'nin Miami'de kalacağı dairenin fotoğrafları dışarıya sızdırıldı

21 yıllık Barcelona kariyerinin ardından 2021 yazında PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin yeni durağı MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami oldu. Messi; maaş, imza primi ve takımdaki hisse senedi dahil 150 milyon dolar kazanacak. Ayrıca, ek gelir için Apple, Adidas ve Fanatics ile halen devam eden görüşmeler olduğu öğrenildi.

DAİRENİN FOTOĞRAFLARI SIZDI

Öte yandan Lionel Messi'nin Miami'de kalacağı dairenin fotoğrafları basına sızdı. Sosyal medyada daireyi görenler hayran kaldı. Lionel Messi’nin, araba asansörü de dahil olmak üzere birçok imkâna sahip 60 katlı bir sahil cam kulesi olan Porsche Design Tower’da en az iki daireye sahip olduğu bildirildi.

YAPIDA HER ŞEY VAR

Miami sahiline sıfır olan bu yapıda denize nazır oturma odası, masaj salonu, duş odası, oyun odası, sinema salonu ve yüzme havuzu bulunuyor.