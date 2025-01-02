Messi’nin şirketi borsaya açıldı. Değeri dudak uçuklattı

Kariyerine ABD ekiplerinden Inter Miami’de devam eden Lionel Messi iş dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Arjantinli futbolcunun kurduğu şirket İspanya’da borsaya açıldı. Gelen haberlere göre Messi’nin kurduğu gayrimenkul yatırım ortaklığı 57.4 euro bedelli halka arz oldu.

Messi, İspanya Merkez Bankası tarafından denetlenen Portfolio'daki belgelere göre, Edificio Rostower Socimi adlı şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstleniyor.



YEDİ OTEL, ÜÇ OFİS ALANI, BEŞ DAİRE



CNBC-E'nin haberine göre, Messi’nin şirketi Edificio Rostower'ın portföyünde İspanya ve Andorra'da yedi otel, İspanya'da üç ofis alanı ve beş daire bulunuyor. Ayrıca Londra ve Paris'te de mülkleri yer alıyor. 2013 yılında kurulan şirket, 2023'te 1.7 milyon Euro zarar açıkladı. Şirketin borsaya giriş sürecine ilişkin yapılan yorum taleplerine henüz yanıt verilmedi.



EŞİ BAŞKAN YARDIMCISI



Messi, futbolu bıraktıktan sonra eşi Antonela Roccuzzo ve üç çocuğuyla birlikte Barcelona'ya dönmeyi planladığını birçok kez dile getirdi. Messi halen ABD'nin Inter Miami takımında forma giyiyor.



Edificio Rostower'ın yönetim kurulunda Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Diğer üyeler arasında İspanyol enerji şirketi Naturgy'nin yönetim kurulu üyesi Ramon Adell yer alıyor.