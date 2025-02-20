Messi’nin takım arkadaşları isyan etti: Dondurucu soğukta oynadılar

Teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getiren, kadrosunda Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets gibi dünya yıldızlarını bulunduran Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi 1. tur ilk maçında Sporting Kansas City'ye konuk oldu.

Children's Mercy Park'ta oynanan maçtan misafir takım 1-0 galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi tur için avantaj yakaladı.

İlk yarısı golsüz geçilen müsabakada, Inter Miami'ye galibiyeti getiren golü ise 56. dakikada yıldız futbolcusu Lionel Messi attı.

Karşılaşmanın eksi 22 dereceye varan hava şartlarına rağmen oynatılması ise özellikle konuk takım cephesinde tepkiyle karşılandı.

Bir gün önce oynanması gereken maç kar fırtınası nedeniyle bugüne ertlenmişti. Müsabakanın başladığı saatte eksi 15 derece olan hava sıcaklığı ilerleyen dakikalarda ise eksi 22 dereceye kadar düştü.

Messi ve takım arkadaşları sahaya eldiven ve boyunluklarla çıkarken, her iki takımdan bazı oyuncular da soğuğa karşı uzun taytlar giydi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Mascherano, bu hava koşullarında maç oynatılmasını "insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Arjantinli teknik adam "Çok gururluyum çünkü bu koşullarda oynamanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Bu insani bir şey değil. Bizim için çok zor bir maçın ardından şimdi dinlenmeye çalışacacağız" diye konuştu.