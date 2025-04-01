Messi’ye büyük şok! MLS’ten karar çıktı

Kariyerine ABD’de devam eden Lionel Messi’nin koruması Yassine Cheuko, maç sonlarında sürekli yıldız oyuncunun yanında görülüyor. Çünkü maçların bitiminin ardından çok sayıda taraftar sahaya inerek yıldız oyuncuya yaklaşmak istiyor.

MLS yönetimi, Messi için flaş bir karar aldı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Messi’nin korumasının sahaya çıkmasına izin verilmeyecek.

Verilen kararın ardından House of Highlight'a açıklama yapan Yassine Cheuko, "7 yıl Avrupa'daydım ve sadece 6 kişi sahaya girdi. ABD'de sadece 20 ayda 16 kişi sahayı işgal etti. Sorun ben değilim. Bırakın Messi'ye yardım edeyim. Bu ligi seviyorum ama birlikte çalışmalıyız." sözlerini kullanarak kendini korudu.