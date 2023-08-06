Messi’ye forma imzalattı diye kovuldu

Inter Miami'nin stadyumunda çalışan bir temizlik işçisi Messi'ye formasını imzalattığı gerekçesiyle işten atıldı.

Messi’ye forma imzalattı diye kovuldu

Editör: Ufuk Cingöz

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin Stadyumu DRV PNK'ta bir temizlik işçisi olan Cristian Salamanca, takımın yıldız futbolcusu Lionel Messi’den imza aldığı gerekçesiyle işinden oldu.

"HER SANİYESİNE DEĞDİ"
Salamanca Arjantin basınına yaptığı açıklamada, “Otobüslerin park ettiği alandaki tuvaletleri temizliyordum. Neyse ki otobüs geldiğinde ben oradaydım ve tüm oyuncular indi. Otobüsten en son Messi indiğinde, 'Hey dünya şampiyonu' diye bağırdım ve o anda bana dönüp baktı. Tam o anda ben de formamı kaldırıp ona kalemimi gösterdim. Hemen yanına gittim ve imzasını aldım. Güvenlik hemen geldi ve beni tutup dışarı attılar. Messi'ye forma imzalattırdığım için işimden kovuldum, ama kesinlikle bunun her saniyesine değdi” dedi.

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