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Conmebol Messi'nin heykelini yaptı. Futbolun Asası verildi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL, Dünya Kupası Şampiyonu Arjatin'in futbolcuları için 'Yıldızların Gecesi' töreni düzenledi. Lionel Messi'nin heykeli yapıldı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:08
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Messi'ye ödüller verildi

Conmebol Messi'nin heykelini yaptı. Futbolun Asası verildi
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Güney Amerika Futbol Federasyonu Conmebol'dan Arjantin'e ödül verildi.

Paraguay'ın Asuncion şehrinde "Yıldızların Gecesi" adıyla düzenlenen organizasyon, Libertadores Kupası kura çekimi öncesinde gerçekleştirildi.

Törende Arjantin'in son 3 finalde kazandığı Copa America, Finalissima ve Dünya Kupası yer aldı.

Tüm takımın katıldığı gecede Lionel Messi'ye de sürprizler vardı. Efsane futbolcuya, Conmebol tarafından yapılan heykeli takdim edildi.

FUTBOL'UN ASASI VERİLDİ
Conmebol Başkanı Alejandro Gomez, Lionel Messi'ye 'Futbol'un Asası'nı verdi.
Gomez açıklamasında "Güney Amerika adına, bugün size dünya futbolunun liderliğini ve komutasını veriyoruz" ifadelerini kullandı.

''KALAN ZAMANIMIN TADINI ÇIKARACAĞIM''
Açıklamalarda bulunan Lionel Messi; "Futbolu seviyorum çünkü hayattaki en güzel şey bu. Ne kadar devam edeceğini bilmesem de kalan zamanımın tadını çıkaracağım." dedi.

 

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