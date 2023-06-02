Messi'ye Trabzonspor forması hediye edildi. Sosyal medyada gündem oldu

Yemeksepeti kurucusu ve Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Lionel Messi'ye Trabzonspor forması hediye etti.

Aydın, Messi ile yan yana geldiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafa "Çorbada benim de tuzum olsun diye uğraşıyoruz. Olan veya olacak bir şey yok, gaza gelmeyelim" notunu düştü.

Nevzat Aydın'ın bu fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

SEZON SONU PSG'DEN AYRILACAK

PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Messi'nin sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.