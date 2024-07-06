Mesud Pezeşkiyan kimdir? İran'ın 9. Cumhurbaşkanı Türk oldu

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Mesud Pezeşkiyan kimdir? İran'ın 9. Cumhurbaşkanı Türk oldu

İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda yüzde 53,7 oy alan Mesud Pezeşkiyan oldu. Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan'ın kim olduğu merak ediliyor... İşte İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hakkında bilgiler...

Mesud Pezeşkiyan kimdir?

Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak 29 Eylül 1954 tarihinde Mahabad kentinde doğdu.

Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1980-1988 yılları arasında İran-Irak savaşında hem asker hem de doktor olarak görev yaptı.

Kalp cerrahisi alanında uzmanlaşan Pezeşkiyan, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

Ayrıca, İran Meclisi’nde beş dönem boyunca Tebriz’i temsil etti. Reformist politikacı olarak bilinen Pezeşkiyan, ülkedeki etnik ve mezhebi ayrımcılık ile zorunlu başörtüsü sorununa vurgu yaparak, ekonomi ve adalet konularındaki sorunları çözeceğini vaat etti.

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