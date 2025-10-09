YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız - Ali Yazan

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaklaşık iki aydır devam eden orman kesimlerine yönelik idari soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre, pazartesi gecesi saatlerinde Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli 2 şef, 3 orman muhafaza memuru ve 1 mahalle muhtarıyla birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara’dan gelen müfettişler tarafından yapılan incelemelerde, bazı şefliklerde usule aykırı fazla kesim tespit edildiği belirtilmişti. Bu tespitlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık 13 milyon 600 bin TL’lik bir maddi kayıp olduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Diğer kişilerle ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle bu yıl orman işletmesinden her sene yakacak odun alan köylüler bu kez odun temininde zorluk yaşıyor. Kış mevsiminin yaklaşması ve karın kapıya dayanmasıyla birlikte vatandaşlar, tapulu arazilerinden kesim yapabilmek için Orman İşletmesi’ne giderek tapularını ibraz edip kesim izni almak zorunda kaldı.

Köylüler, geçmiş yıllarda olduğu gibi işletmeden odun alamadıkları için, bu kış yakacak ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılamaya çalışıyor.