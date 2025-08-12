Mesudiye'de bekletilmiş kurban eti 15 kişiyi zehirledi

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu’nun Mesudiye ilçesi Esatlı Mahallesi’nde bekletilmiş kurban eti tüketen 15 kişi rahatsızlanarak Mesudiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenelerin ardından 13 kişi taburcu edilirken, 2 kişi şikayetlerinin devam etmesi üzerine daha kapsamlı tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

Mesudiye Devlet Hastanesi Müdürü Ramazan Aksoy, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“10 Ağustos 2025 tarihinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 15 hasta başvurusu oldu. Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle gelen hastalara semptomatik tedavi uygulanmış, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Esatlı Mahallesi’nden olan 13 hasta, tedavi ve gözlem sürecinin ardından taburcu edilmiştir. Şikayetleri devam eden 2 hastanın ise 112 ambulanslarıyla daha kapsamlı hastaneye sevkleri sağlanmıştır.

Bazı iddialarda yer alan ‘3 hastanın ağır olduğu ve ambulans verilmediği’ bilgisi kesinlikle doğru değildir. Alınan kan testlerinin sonuçları doğrultusunda acil hekimleri ve 112 Komuta Merkezi’nde görevli uzman hekimler koordineli şekilde hastaların takibini yapmış, gerekli sevk işlemleri zamanında gerçekleştirilmiştir.

Mesudiye İlçe Hastanesi yönetimi olarak gece geç saatlere kadar hastalarımız ve yakınlarının yanında bulunarak tedavi süreçlerini yakından takip ettik. Bu yoğunlukta özveriyle çalışan hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık personeline, güvenlik ve temizlik ekiplerimize teşekkür ediyorum.”