YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız - Ali Yazan

Ordu’nun Mesudiye ilçesi Topçam–Güzelce mevkiinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Avara Yaylası’ndan geldiği öğrenilen bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada 11 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.