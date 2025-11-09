YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
15–26 Kasım 2025 tarihlerinde Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek 25. Deaflympics Yaz Oyunları’nda, Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörü Mesur Düş, Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.
Antrenör Mesur Düş, 07–18 Kasım 2025 tarihlerinde Yalova’da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Hazırlık Kampı öncesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.
İl Müdürü Demir Antrenör Düş'e Deaflympics Yaz Oyunları’nda başarılar diledi.