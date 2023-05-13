Mesut Arda'ya başsağlığı mesajı

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden, Onursal Başkan Süleyman Seba'nın yakın arkadaşı ve sırdaşı Mesut Arda hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kongre üyesi Tekin Can, başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajında, ''Divan Kurulumuzun 1 No.sunuda yolcu ediyoruz. Mekanın cennet olsun Mesut abi...

NURLAR İÇİNDE OL KOCA ÇINAR...!

Beşiktaş'ta Ağabey diyeceğim o kadar az büyüğüm kaldı ki, Mesut Arda Ağabeyi de kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrendim...O Süleyman Ağabeyin can dostu idi ama hiç bir zaman yardakçısı olmadı...Hep doğru bildiklerinin savunucusu oldu...NURLAR İÇİNDE OLSUN...'' ifadelerini kullandı.