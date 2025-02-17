Mesut Özil açıkladı: Neden Türk Milli Takımını seçmedi?

Vav TV'de yayınlanan Gençlerle Baş Başa programının konuğu olan eski futbolcu Mesut Özil sorulara yanıt verdi.

Özil Türkiye yerine neden Almanya milli takımını seçtiği sorusuna "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı. Almanya'yı seçmek zorunda kaldım. Alman milli takımında da başarılar elde ettim. Saygısızlıkta yapmayayım" ifadelerini kullandı.

TÜRKLÜĞÜMÜZÜ SAKLAMADIK

Özil ayrıca Türklüğünü saklamadığını söyleyerek "Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden. Dil yok, aile yok, para yok. Yalnızsın, çalışıyorsun, evlatlarını alıyorsun onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun. Dili öğrenmesi zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık." dedi.