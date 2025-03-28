Mesut Özil AKP Gençlik Kolları ile iftarlık dağıttı

Kaynak: Haber Merkezi

Mesut Özil, AKP Gençlik Kolları ile birlikte İstanbul trafiğinde yolda kalanlara iftarlık dağıttı.

AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil İstanbul trafiğinde görüntülendi. Özil, AKP Gençlik Kolları ile birlikte yolda araçlarıyla kalanlara iftarlık dağıttı.

ESPRESSOLAB'A DESTEK VERDİ

Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu Özil dün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısı yaptığı firmalardan Espressolab'a destek vermişti. Özil Instagram hesabından "10 numara kahve. Sahada da gönüllerde de kazanmaya devam" notuyla Espressolab bardaklarıyla paylaşım yaptı.

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