Mesut Özil, Espressolab'a desteğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mesut Özil, Espressolab'a desteğini açıkladı

Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu Mesut Özil Espressolab ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongresi'nde partisinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) belirlemiş, 23 Şubat'taki kongrede 75 kişilik listeye 39 yeni isim girmişti. Bunlardan biri de eski futbolcu Mesut Özil idi.

ESPRESSOLAB'A DESTEK

AKP'ye katılan Mesut Özil CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısı yaptığı firmalardan Espressolab'a destek verdi. Özil Instagram hesabından "10 numara kahve. Sahada da gönüllerde de kazanmaya devam" notuyla Espressolab bardaklarıyla paylaşım yaptı.

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WERDER BREMEN DAVET ETMEDİ

Geçen ay AKP MKYK üyeliği açıklanan Mesut Özil, eski kulübü Werder Bremen'in düzenlediği özel etkinliğe davet edilmedi. Kulüp, bu kararın Diego Ribas ile birlikte alındığını ve Özil'in son dönemde Werder Bremen değerleriyle uyuşmayan bir gelişme yaşadığını belirtti.

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