Mesut Özil, Leroy Sane'ye Fenerbahçe'yi kötüledi mi? Sessizliğini bozdu

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Mesut Özil, Leroy Sane'ye Fenerbahçe'yi kötüledi mi? Sessizliğini bozdu

Leroy Sane Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen eski Fenerbahçeli Mesut Özil, hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Leroy Sane transferinde oyuncuya Fenerbahçe'yi kötülediği öne sürülen eski Fenerbahçeli Mesut Özil, iddialara yanıt verdi.

Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Sane'nin Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen eski futbolcu, transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Leroy Sane, Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye gelmeden önce konuştuk ama medyada yazıldığı gibi Galatasaray'a yönlendirmişim gibi değil. Türkiye, İstanbul'daki hayatı sordu, bunları konuştuk. Çok güzel bir şehir ve güvenli bir şehir olduğunu söyledim. İnanılmaz yemeklerimiz var dedim. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim ve geldi. Başarılar diliyoruz ona da."

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