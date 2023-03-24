Mesut Özil Galatasaray'a geliyordu. Alexis Sanchez engelledi

Alexis Sanchez, Galatasaray'a evet dedi! Arsenal'dan takım arkadaşı olan Mesut Özil'le görüştükten sonra fikrini değiştirdi.

Arda Turan'ın sezon başında Galatasaray'a transferini sağlayamadığı için en çok üzüldüğü oyuncu Alexis Sanchez'di.

Şilili oyuncu Arsenal'da Mesut Özil'le çok iyi dosttu. Mesut'un emeklilik kararı almasından sonra kendisine; “Biz gerçekten birbirimizi anladık Mesut arkadaşım. Bir sonraki bölümde size en iyisini diliyorum” mesajını gönderdi.

MESUT İDDİASI

Filmi geri sararsak Alexis Sanchez'in Galatasaray'ı değil de Marsilya'yı seçmesindeki nedenlerden birisinin de Mesut olduğu iddiası gündeme geldi.

O dönemde Galatasaray'dan aldığı teklif sonrasında Mesut Özil'den Süper Lig ve Galatasaray hakkında bilgi alan Alexis Sanchez transferden vazgeçti. Mesut Özil'in ne söylediği hakkında bir bilgi yok. Ancak Arda Turan'a, "Türkiye ve Galatasaray hakkında tanıdıklarımdan bilgi almak istiyorum" dedikten sonra Sanchez'in Marsilya'yı seçmesi akıllara geldi.

Kaynak: Fotospor