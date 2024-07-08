Mesut Özil neye uğradığını şaşırdı

2023'te futbol sahalarına Başakşehir forması ile veda eden Mesut Özil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Futbolu bıraktıktan sonra vücut geliştirme dünyasına adım atan Mesut, son paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini hayrete düşürdü.
35 yaşındaki eski oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı kritik maç öncesinde yaptığı yorumla tekrar gündeme geldi.
''HAYDE TÜRKİYE''
Özil, Merih Demiral'ın Avusturya karşılaşmasında sergilediği bozkurt işaretli gol sevincini paylaşarak, "Hayde Türkiye" ifadesini kullandı.
BÜYÜK TEPKİ ALDI
Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşım sonrası Mesut Özil'i şaşkına çevirdi.
Eski Alman milli futbolcu neye uğradığını şaşırdı.
Mesut Özil'e tepkiler çığ gibi büyüdü.
İşte Mesut'a yapılan paylaşımlar: