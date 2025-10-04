Mesut Özil Tatar için kampanya yaptı

KKTC’de siyasetin gündemine, hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın çıkışı damga vurdu.

Arıklı, AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine yürüttükleri kampanyaya sert tepki gösterdi.

Arıklı, Genç TV’de katıldığı programda, “AK Partili Süleyman Soylu ve Mesut Özil’in adaya gelişleri ve Tatar’a oy istemeleri” yönündeki iddiaları doğrulayarak, bu girişimi “ters tepen bir hamle” olarak değerlendirdi.

“Bu yapılanlar tam bir saçmalık, aptallık. Bu tür dış müdahaleler CTP lideri Tufan Erhürman’a yaradı,” diyen Arıklı, Türkiye’den gelen siyasi desteğin Kıbrıs Türk seçmeninde olumsuz etki yarattığını savundu.

ÖZİL’DEN TATAR’A AÇIK DESTEK

Eski futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde KKTC’ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmişti. Özil, görüşmede “KKTC’li sporculara uygulanan ambargo kaldırılmalı” çağrısında bulunmuş, Tatar’ın iki devletli çözüm politikasına da destek vermişti.

Ziyareti boyunca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret eden Özil, Başkan Hasan Sertoğlu ile görüşmüş, ayrıca gençlerle buluştuğu bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arda Güler ile telefon görüşmesi yaparak, onların selamlarını Kıbrıslı çocuklara iletmişti.

Ancak Özil’in bu temaslarının, seçim sürecinde “Tatar’a destek” amacı taşıdığı iddiaları siyasi tartışmaları beraberinde getirdi.

“TERS TEPTİ” AÇIKLAMASI

Karar'ın haberine göre Bakan Arıklı, programda yaptığı değerlendirmede, dış destek görüntüsünün seçmen üzerinde ters etki yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkı kendi kararını verir. Dışarıdan yapılan bu tür müdahaleler seçmende rahatsızlık yaratıyor. Bu yapılanlar Ersin Bey’e değil, Tufan Erhürman’a yaradı.”

Arıklı’nın bu sert açıklamaları, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ittifak içindeki desteğini tartışmaya açarken, koalisyon ortakları arasındaki ilişkilerin geleceğine dair yeni soru işaretleri doğurdu. KKTC siyasetinde, Türkiye’den gelen mesajların ve sembolik desteklerin seçmen üzerindeki etkisi yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.