Mesut Özil TFF'de bakın kimin yerine göreve geliyor. Bomba iddia

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yarın seçim yapılacak. Büyükekşi tek aday olarak girerken, Başkanın yeni dönemde köklü değişiklikler yapmak istediği öne sürüldü.

Mehmet Büyükekşi'nin Hamit Altıntop yerine Mesut Özil'i istediği iddia edildi.

BOMBA İDDİA

Akşam'dan Kenan Karcı'nın haberine göre, Hamit Altıntop'un görevine son verilmesi sonrası Mesut Özil ile anlaşma sağlanacak. Ardından ise A Milli Takım'da hoca değişikliği yaşanacak.

Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, yerine Abdullah Avcı'nın geleceği iddia ediliyor.

BÜYÜK TEPKİ

Bu gelişme sonrası futbolseverlerden tepki yağdı.

Futbolculuk döneminde Almanya Milli Takımı'nı seçen Özil'in yerine Türkiye'yi daha yakından tanıyan bir ismin göreve getirilmesi çağrısı yapıldı.

İşte bazı yorumlar;