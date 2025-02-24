MESUT ÖZİL: “Türk siyasetçi”

AKP Kongresini yapıyor, dışarıdan gelen transferler var ama onun dışında çok bir değişiklik gözlenmiyor listelerde. Anlaşılan gerek de duyulmamış.

Konuşmasında da zaten oldukça net ve kendinden emindi, eleştiri için zaman bulduğunda muhalefete de lazım olur diye buraya da alalım, birkaç cümlesini.

“Pazarlık masalarında kurulmadık”, “Toksik demokrasimin panzehiriyiz”, “kaos barınlarının rüyalarını kabusa dönüştüreceğiz”

Muhalefet için TÜSİAD hatırlatması: “Komprador burjuvazinin gönüllü taşeronları”

“Türkiye Yüzyılı’nın İlk Kongresi”nde, “Kendi krizini üreten bir muhalefetten ülkenin ve millerin sorunlarına çözüm üretmesi zaten beklenemez. Onları koltuk kapmaca oyunlarıyla baş başa bırakacağız. Onların sahte ve saçma gündemlerinin kuyruğuna asla takılmayacağız”

“İmralı Süreci-Terörsüz Türkiye” vurgusu yine yer alıyor konuşmada. Ama ‘Açılım- Maçılım yok’ elbette.

Listelerdeki değişim olmamasından anlaşılıyor ki zaten öyle bir süreç için de diyalog gerekirse onu da yapacak olan kadro bu kadro değil. Ya da gerçekten açılım maçılım yok.

Elbette son derece güçlü bir liderlik söz konusu AKP de ve aslında bu Türkiye de süregelen hemen her siyasi hareket için geçerli o nedenle bu listelerdeki isimlerden çok hep liderin ne diyeceği ve ne yapacağı üzerine odaklanılıyor.

Bütün bunlara rağmen Listede benim en çok dikkatimi çeken isim Mesut Özil oldu aslında. Özil dışında da üzerine konuşulabilecek isimler ve aldıkları oyların hilafına hareket edenler oldu. Ancak onların savunmaları genelde bulunduğumuz yerden hizmet etme şansımız kalmadı şeklinde oluyor ve bu nedense alışıldık bir durum ülke için.

Yani ne sadece bugün oldu, ne de sadece bir taraftan, başka bir tarafa oldu. Bunun doğru olduğunu söylemek mümkün değil ama kimse de bunu engellemek için bir düzenleme yapmaya yanaşmıyor niyeyse.

Neyse ben yeniden konuya döneyim. Erdoğan’ın konuşmasında bir kere daha tek kale maç hissi oluşuyor. Yani iktidarı ile ilgili endişeleri arasında muhalefetin başarısından bahsetmiyor. Gündemi belirleme yeteneğinin farkında ve meseleyi yine oradan değerlendiriyor.

Yine de benim gündemim hala Mesut Özil. Kendisi Alman Milli Takımının yıldızı idi biliyorsunuz. Ama yine de her maçında Türkiye’de hemen her futbolsever onu da diğer gurbetçilerimiz gibi alkışlardı. Kendisinin bu seçimle ilgili eleştirilmesine bir çok Türk vatandaşı karşı çıkardı. Özil ile ilgili olarak “Alman gibi düşünen ve çalışan Türk gibi hisseden yıldız” tanımlamalar da yapılmıştı zamanında.

Ne zamana kadar, 2012 de Almanya da kendisine karşı atılan bir ırkçı x mesajı ile başlamıştı Alman Milli Takımının yıldızının sorunları, o dönemde Almanlar kendilerinin içinde bulundukları sorunlardan Özil gibi popüler isimleri sorumlu tutmaya başlamışlardı. Elbette o arada da yine kendisine Türk halkından iyi dilekler gidiyordu.

2018 yılında ise Alman BİLD gazetesi Özil’in Milli Takımı bırakma kararının ardından durumu çok sert hakaretlere vardırmıştı. ‘Korkak ve karaktersiz’ şeklinde Mesut’a hakaret içeren bir başlık kullandığı haberinde “Büyük sponsoruyla görüşmekten korkuyor mu? Löw ile bir kelime bile paylaşmadan nasıl milli takımı bıraktı?’ ifadelerine yer verdi” diye sormuştu.

Ancak Türkiye de kamuoyu hala Mesut Özil’in yanında yer almıştı. Mesut elbette Almanya’yı seçen tek örnek değildi. Ama diğer örnekler ya o kadar popüler olmadılar ya da Türkiye ile irtibatları çok kısıtlı kaldı.

2023 Yılında ise BİLD Gazetesinde babasının bir röportajı yayınlandı: Mesut Özil’in Babası Mustafa Özil o röportajda şunları söylemişti. "2018 sonrasını bir kenara bırakırsan Mesut'un kariyeri kulüp ve milli takımda inanılmaz bir seviyedeydi. Mesut ile ilgili en büyük dileğim bir gün Almanya Futbol Federasyonu'nda görev alması. Milli takım yönetiminde veya yabancı oyuncuların entegrasyonunda görev alabilir."

Ama hepsinden feragat ederek kendisi bu gün hissettiği gibi davrandı demek ki. Neyse bize sadece hayırlı olsun demek düşer…