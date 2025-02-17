Mesut Özil'den İsmail Kartal'a sert sözler

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Mesut Özil'den İsmail Kartal'a sert sözler

Mesut Özil katıldığı bir programda eski teknik direktörü İsmail Kartal hakkında açıklamalar yaptı.

Vav TV'de yayınlanan bir programa katılan Mesut Özil Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldıktan sonra hakkında birçok şey yazıldığını söyledi. Özil, "Beni saygısızlık yaptı, hakaret etti diye gösterdiler ama gerçeği konuşmak gerekirse haksızlığa uğrayan bendim. Bugüne kadar sustum, bazı şeyleri şimdi de açıklamayacağım çünkü büyük kavgalar olur.Ya sağ kanatta, ya solda oynadım. Gol veya asist yaptığım maçtan sonra bile oynatılmadığım oldu." İfadelerini kullandı.

Özil o dönem teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal için "Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü. Buradan açık ve net söylüyorum; İsmail Kartal'la da görüşeceğiz." dedi.

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