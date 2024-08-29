Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Mesut Özil'in Bahçeli ile fotoğrafını paylaşması sosyal medyada 'siyasete mi atılıyor?' tartışmalarına neden oldu.

Ünlü futbolcu Mesut Özil yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Futbolu bırakan Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Mesut Özil paylaşımına "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" cümlesini ekledi.

Eski futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülenmiş ve bu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

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Mesut Özil'in cami halılarını süpürürken çekilen görüntülerinin internette yayılması üzerine cami imamı açıklama yaparak bir sonraki etkinliklerinin caminin halılarını yıkamak olduğunu söylemişti.

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