Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Ünlü futbolcu Mesut Özil yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Futbolu bırakan Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Mesut Özil paylaşımına "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" cümlesini ekledi.

Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’yle güzel sohbet???????? pic.twitter.com/vJTVUbNlBc — Mesut Özil (@M10) August 29, 2024

Eski futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülenmiş ve bu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Mesut Özil'in cami halılarını süpürürken çekilen görüntülerinin internette yayılması üzerine cami imamı açıklama yaparak bir sonraki etkinliklerinin caminin halılarını yıkamak olduğunu söylemişti.