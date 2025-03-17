Mesut Özil'e Werder Bremen'den ambargo

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Mesut Özil'e Werder Bremen'den ambargo

Werder Bremen Brezilyalı Diego'nun jübile maçına eski takım arkadaşlarından Mesut Özil ve Tim Wiese'yi davet etmedi.

BILD gazetesinin haberine göre eski Alman futbolcu Mesut Özil Werder Bremen'in efsane futbolcusu Diego'nun jübile maçına çağırılmadı.

Bu kararın ardından Werder Bremen kulüp sözcüsü, Mesut Özil’in davet edilmemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mesut'u davet listesine eklememeye Diego ile ortak karar verdik. Çünkü son dönemde onun izlediği yol, Werder Bremen’in değerleriyle örtüşmüyor" ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL AKP'YE KATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongresi'nde partisinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) belirlemiş, 23 Şubat'taki kongrede 75 kişilik listeye 39 yeni isim girmişti. Bunlardan biri de eski futbolcu Mesut Özil idi.

Katıldığı bir programda AKP'de siyasete girmesiyle ilgili konuşan Mesut Özil, "Ben aslında her zaman siyasetin içindeydim. Futbol oynarken Cumhurbaşkanı'mızla fotoğraf çektirdiğimizde hakkımda kampanya başlattılar. Siyasetten keyif alıyorum." demişti.

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