İngiliz Mehmet Şimşek, Amerikalı Merve Kavakçı, Alman Mesut Özil BOP eş başkanı Erdoğan’ın yakın kadrosundadır.

AKP’nin yerli ve milli kadrosunda başka kimler başka hangi ülkelerin vatandaşları acaba?

Neyse bana ne muhalefet düşünsün, araştırsın.

“Ben Türk değil Almanım” diyen ve Türk Milli takımı yerine Alman Milli takımını seçen Mesut Özdil siyaseten İngiltere’nin bir partisi yerine AKP’yi tercih etti.

Erdoğan tarafından MKYK üyesi yapılan Mesut Özil gençlerin boykot çağrısına şöyle tepki verdi:

"Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım!”

Bu mesajına kızanlar da oldu beğenenler de oldu ama Özil’in bu açıklamasının özüne kimse değinmedi.

Özil’in sözünün özü şudur:

Boykot adı altında Alman markalarına zarar vermeyelim…

Bizim medya ve muhalefet sözcüleri Özil’in açıklamasını Türk markalarına zarar vermeyelim diye anladı.

Özil Türk asıllı Alman vatandaşı, Türkiye ve Türk malları umurunda değil ki.

Olsa açıklamasında “Türk” vurgusu yapardı.

Temel fıkrası gibi.

Bu arada çok ilginç bir açıklama geldi ve İngiliz basını Mesut Özil’i fena yaktı.

The Sun'ın video görüntüleriyle ortaya çıkardığı partide; Mesut Özil, bazı ünlü futbolcularla uyuşturucu etkili balondan nefes çekerek kafayı buldukları görüntülendi.

Bu gazın adı; Hippy crack…

Hippy Crack uyuşturucu bir madde olarak adlandırılıyor.

The Sun'ın haberine göre Mesut Özil’in katıldığı Hippy crack partisine, 70'ten fazla kadın da katılmış.

Bu uyuşturucu siyasi gücünü nasıl etkiler? Bilemem.

Bildiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık şu hatırlatmayı yapması;

"Bağımlılıklarla mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.”

Önce Erdoğan’a şu hatırlatmayı da yapayım.

Lüks aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu’nu AKP’den atmıştınız.

Şimdi Erdoğan’a soralım;

Mesut Özil’i de AKP’den atacak mısınız?

Erdoğan Hippy crack kullanıcısı Özil’i AKP’den atmaz ama bakarsınız Almanya Büyükelçisi yapar.