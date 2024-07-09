Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nı nasıl reddettiği ortaya çıktı. Fatih Terim'den olay sözler

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Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nı nasıl reddettiği ortaya çıktı. Fatih Terim'den olay sözler

Mesut Özil'in, Almanya Milli Takımı'nı tercih ettiği dönemde A Milli Takım Teknik Direktörü olan Fatih Terim'in sözleri yeniden gündem oldu.

Almanya'da doğan, büyük takımlarda boy gösteren Mesut Özil, Milli Takım tercihini tereddütsüz olarak Almanya'dan yana kullanmıştı. Burada kaptanlığa kadar yükselen Mesut, Türkiye'ye geldikten sonra büyük bir değişim yaşadı.

Her fırsatta Türk olduğunu kanıtlamaya çalışan Mesut Özil son olarak A Milli Takım'ın, Hollanda ile oynadığı EURO 2024 Çeyrek Final maçını tribünden takip etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kameralara yansıyan Mesut'a sosyal medyada büyük tepki geldi.

Mesut ile ilgili tartışmalar devam ederken, milli takım tercihini yaptığı dönemde Türkiye'nin başında bulunan Fatih Terim'in sözleri yeniden gündem oldu. Fatih Terim'in 2014 yılında düzenlediği basın toplantısında, "Bir tutturdunuz Mesut Özil" diyerek başladığı sözlerinde sert ifadeler kullanmıştı.

İşte Fatih Terim'in o açıklamaları:

"Yahu adam gelmek istemedi. Mesut gelmek istemiyor dedik olan bize oldu. Doğruyu bilmek bu kadar zor değil. Bu forma bizim formamız. Bu forma dünyanın her tarafındaki Türkler'in forması. Bunu hak edenler giyecek. Ben burada olduğum sürece bu formayı isteyenler giyecek. Eğer ricayla bir futbolcuyla Türk milli takımı formasını verirsem o zaman beni çarmıha gerin. Yoksa oram ağrıyor buram ağrıyor deme yeri burası değil. Bize fedakarlık yapacak isimler lazım."

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