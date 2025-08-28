Mesut Süre hakkındaki taciz iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Tuluğ Özlü aldığı ölüm tehditlerini ifşaladı

Sosyal medyada yayılan taciz ifşaları sırasında, oyuncu Tuluğ Özlü'nün Mesut Süre hakkındaki iddiaları paylaşması, ölüm tehdidi almasına yol açtı ve sektördeki gerilimi zirveye taşıdı. Bu olay, #MeToo benzeri hareketin Türkiye'deki yansımalarını daha da karmaşık hale getirirken, mağdur kadınlara yönelik baskıların arttığını gözler önüne serdi.

TEHDİDİN DETAYLARI VE ÖZLÜ'NÜN TEPKİSİ

Oyuncu ve podcast yapımcısı Tuluğ Özlü, son günlerde sosyal medyada hızla yayılan cinsel taciz idşalarını paylaşmaya devam ederken, radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre hakkındaki bir iddiayı duyurması üzerine ağır bir ölüm tehdidi aldı.

Özlü, "Umarım Annem Dinlemez" adlı podcast'inin içerik üreticisi olarak tanınırken, kendisine gelen mesajlarda "İftiracı, pişman olacaksın. Tüm iftiracılara ders olacak senin başına gelenler" ve "Seni doğduğuna pişman edeceğiz" gibi ifadelerin yer aldığını açıkladı. Tehdit mesajını sosyal medya hesabından ifşa eden Özlü, yalnızca "wowww" notu düşerek şaşkınlığını dile getirdi.

Özlü, süreci şöyle anlattı:

Fotoğrafçılarla başlayan ifşalar büyüdükçe kadınlar bana mesaj atıp 'ne olur paylaş' dediler. Ben de korkmadan paylaştım. İlk ifşa Mesut Süre ile ilgiliydi, ardından insanlar bana güvenip itiraflarını yollamaya başladılar.

Tehditlerin, paylaşımlarının hemen ardından gelmesi, Özlü'nün cesaretini kırmaya yönelik bir baskı olarak yorumlandı.

TEHDİDİN ARKA PLANI

Taciz İddiaları ve Sektördeki YankılarTehdit, Özlü'nün Süre hakkındaki taciz iddialarını paylaşmasından kısa süre sonra ortaya çıktı. İddialardan biri, 13 yıl önce üniversite öğrencisi olan bir kadının paylaşımıydı.

Kadın, Süre ile bir dergi projesi için tanıştığını, staj görüşmesi bahanesiyle Beşiktaş'taki evine yemek için gittiğini ve orada fiziksel tacize uğradığını belirtti. "Karşı koymak için tüm gücümü kullandım, derhal evden çıktım ve bir daha görüşmedim" diyen kadın, olayın üzerinden geçen süre nedeniyle somut kanıt sunamadığını, ancak yemekte ıspanak yediklerini hatırladığını ekledi. Özlü'nün bu iddiayı duyurmasının ardından, başka kadınlar da Süre'ye dair benzer taciz hikayelerini anonim olarak paylaştı.

İlişki Testi programı ünlü komedyenle yollarını ayırdı! Gündemi sarsan taciz ifşası

"İFŞA DEĞİL İTİBAR SUİKASTI"

Bu gelişmeler, Süre'nin sunucusu olduğu "İlişki Testi" programının yapımcısı İda İletişim tarafından iptal edilmesine yol açtı.

Taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Mesut Süre ilk kez konuştu

Yapım ekibi, "Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız" açıklamasını yaparak, sayfalarını mağdur seslerini duyurmaya ayıracaklarını duyurdu. Süre ise Instagram üzerinden iddiaları reddederek, "Bana yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde lince uğradım. Bu ifşa değil, itibar suikastıdır" dedi ve hukuki süreç başlatacağını belirten bir açıklama yayımladı.