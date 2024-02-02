Mesut Yar Datça'da bağımsız aday oluyor. CHP aday göstermemişti

Mesut Yar, bu kararı kendisini destekleyenlerin ortak aklıyla alacağını, asla bir rövanş düşüncesinin olmadığını, Datça'ya hizmet için görevden kaçmayacağını belirtti.

Sözcü TV'deki görevini bırakarak Datça ilçesinden belediye başkan aday adayı olan Mesut Yar, CHP'nin açıkladığı listede yer almadı

CHP’DEN ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

TV programcısı Mesut Yar, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçim için CHP'den Muğla Datça'da belediye başkan aday adayı olmuştu. CHP Parti Meclisi'nde yapılan değerlendirmede Mesut Yar aday listesinde kendine yer bulamadı.

CHP, Datça ilçesinde mevcut CHP'li belediye başkanı Abdullah Gürsel Uçar'ın yerine Aytaç Kurt'u aday olarak seçime sokma kararı aldı.