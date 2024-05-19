Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri

Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya modasının en büyük gecesi olan Met Gala, bugüne kadar Cher'in 1974'teki neredeyse çıplak Bob Mackie tasarımından, Kim Kardashian'ın 2019'daki belini kıran Thierry Mugler imzalı elbisesine kadar, yıllar boyunca gerçekten cesur kırmızı halı kıyafetlerine sahne oldu.
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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 1

"Pop Tanrıçası" olarak bilinen Cher, 1974'te giydiği tüylerle kaplı ve neredeyse bütün vücudunu sergileyen elbisesiyle Met Gala tarihinin havalı yürüyüşlerinden birini gerçekleştirmişti. Moda eleştirmenleri Bob Mackie'nin bu tasarımı için "Hiç kimse Pop Tanrıçası için Bob Mackie gibi çıplak bir elbise tasarlayamaz" demişlerdi.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 2

Kraliçe Arı ya da daha çok bilinen adıyla Lil' Kim, 1999'da Barbie pembesi bikini ile Med Gala'ya damgasını vurmuştu. Versace imzasını taşıyan takımı aynı zamanda uyumlu piton botları ve yere kadar uzanan bir kürk mantoyu da içeriyordu.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 3

Kim Kardashian, 2013 Met Gala'daki ilk yürüyüşünde hamileydi. Kardashian geceye çocuğunun babası Kanye West ile katılmıştı. Gül desenli elbisesi Givenchy imzasını taşıyor.

Kardashian çok daha sonraları Vogue dergisine verdiği bir röportajda, kendisinin özel tasarımını eski bir kanepeye benzeten eleştirmenlerin yorumunu okuduğu zaman eve gidene kadar ağladığını söylemişti.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 4

Rihanna, 2015'te Guo Pei'nin bu parlak sarı tasarımıyla kameralar karşısına geçtiğinde bir sonraki günün manşetleri için baş köşede yerini ayırtmıştı.

Rihanna daha sonraları verdiği bir demeçte "Pei bu elbiseden bahsettiğinde hoşuma gitmişti ama karşımda bu elbiseyi görünce elim ayağım titredi, bir an vaz geçmeyi bile düşündüm" demişti. Röportajında kırmızı halıya geldiğinde içinden bir sesin kendisine "Aman Tanrım, tam bir palyaço gibiyim. İnsanlar bana gülecekler. Bu sanki çok fazla" diye seslendiğini belirten Rihanna sözlerini "Bu elbiseyi giydiğim için pişman değilim" diye sonlandırmıştı.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 5

Beyoncé 2015'te giydiği Givenchy imzalı göz kamaştırıcı şeffaf elbisesiyle onu görenlerin hayal gücüne çok az şey bırakmıştı. Bu elbise uzunca bir dönem gündemde kalmıştı.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 6

Pop Kraliçesi Madonna'yı aykırı ve seksi elbiseler içinde görmek kabul edersiniz ki alışılmadık bir durum değil. Fakat Madanno'nın 2016 Met Gala'da giydiği bu elbiseye kim olmamış diyebilir ki?

Madonna ödül töreninden sonra şahis Instagram hesabından Givenchy tasarımı olan elbisesi hakkında "Söz konusu kadınlar olduğunda hala karanlık çağda olduğumuzu kabul etmeliyiz. İnsanların aslında bir kadının belirli bir yaştan sonra cinselliğini ifade etmesine ve maceracı olmasına izin verilmediğine inanması, hala yaş ayrımcılığı yapan ve cinsiyetçi bir toplumda yaşadığımızın kanıtıdır" diye yazmıştı.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 7

Lady Gaga'nın 2016'da giydiği şok faktörü büyük, kumaşı küçük bu elbisesi her ne kadar Madonna'nınkinin gölgesinde kalsa da eleştirmenlerden tam not almıştı.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 8

2017 Met Gala Törenlerinin en çok konuşulan ismi Kendall Jenner olmuştu. Jenner, tek bir iplikle bir araya getirilen toplam 85.000 kristalden müteşekkil elbisesi ve peekaboo tangasıyla uzun süre magazin gündemini işgal etmişti.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 9

Derin sırt dekolteli ve şeffaf Alexander Wang tasarımıyla 2017 Met Gala'da arzı endam eden Bella Hadid yine kendinden bahsettirmeyi başarmıştı.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 10

Kim Kardashian, Met Gala törenlerine katıldığı ilk zamandan beri her zaman manşetlerde yer alıyor. Ancak 2019'da minicik bir korse üzerine giydiği Thierry Mugler tasarımı, onun modaya olan gerçek bağlılığını kanıtladı. Elbise o kadar dardı ki nefes alma dersleri almak zorunda kaldı ve büyük geceden önce bütün akşam oturamadığını söyledi. Kardashian daha sonra verdiği bir demeçte "Hayatımda hiç böyle bir acı hissetmemiştim" demişti.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 11

2022 Met Gala Törenlerinin "Yaldızlı İhtişam" temasınının hakkını veren Cara Delevingne, kırmızı halıda üstsüz ve metalik vücut boyasıyla yürüyünce rüzgar bile selama durmuştu. Süpermodel, Dior imzası taşıyan elbisesini daha sonra kendi markası ile tescilledi.

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Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri 12

Big Little Lies dizisinin yıldız oyuncusu Zoë Kravitz, 2021 yılında uyumlu bir sütyen ve tanga üzerine yerleştirilmiş saf mücevherlerle süslü Saint Laurent tasarımıyla Met Gala'ya bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyada seksi tarzı nedeniyle lince maruz kalan Kravitz, “İnsan vücudundan rahatsız olmak ancak beyni yıkanmışlara yaraşır. Bu sadece bir vücut. Hepimiz bu" açıklamasıyla takdir toplamıştı.

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