Met Gala tarihinin çılgın kıyafetleri

Rihanna, 2015'te Guo Pei'nin bu parlak sarı tasarımıyla kameralar karşısına geçtiğinde bir sonraki günün manşetleri için baş köşede yerini ayırtmıştı.

Rihanna daha sonraları verdiği bir demeçte "Pei bu elbiseden bahsettiğinde hoşuma gitmişti ama karşımda bu elbiseyi görünce elim ayağım titredi, bir an vaz geçmeyi bile düşündüm" demişti. Röportajında kırmızı halıya geldiğinde içinden bir sesin kendisine "Aman Tanrım, tam bir palyaço gibiyim. İnsanlar bana gülecekler. Bu sanki çok fazla" diye seslendiğini belirten Rihanna sözlerini "Bu elbiseyi giydiğim için pişman değilim" diye sonlandırmıştı.