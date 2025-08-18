Meta, AI tahtını Alexandr Wang’a teslim etti

Meta’nın yapay zekâ yatırımlarında yeni bir sayfa açan bu kararın arkasında, Wang ile Meta CEO’su Mark Zuckerberg arasındaki yakın ilişki bulunuyor. İkili, Palo Alto ve Lake Tahoe’daki görüşmelerinde yapay zekânın geleceğini tartıştı. Bu görüşmeler sonunda Wang, Meta’nın resmi AI lideri olarak göreve başladı.

DEV YATIRIMIN ARDINDAN KRİTİK ATAMA

Meta’nın Scale AI’ye yaptığı 14,3 milyar dolarlık yatırımın hemen ardından alınan bu karar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Wang’ın göreve başlaması, aynı dönemde Scale AI’nin yaklaşık 200 çalışanını işten çıkarmasıyla çakıştı. Bu durum, şirketin çalışma modeline dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

MIT’DEN SİLİKON VADİSİ’NE UZANAN YOLCULUK

1997’de New Mexico’da Çinli göçmen bir fizikçi ailenin çocuğu olarak doğan Alexandr Wang, küçük yaşlarda matematikteki üstün yetenekleriyle dikkat çekti. Kodlama yarışmalarında başarı elde eden Wang, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) yalnızca bir yıl sonra ayrılarak 2016’da Lucy Guo ile birlikte Scale AI’yi kurdu. Guo, 2018’de şirketten ayrılsa da sahip olduğu hisseler sayesinde milyarderler listesine girmeyi başardı.

SCALE AI’NİN ÇALIŞMA MODELİ VE TARTIŞMALAR

Bugün 100 bini aşkın bağımsız çalışana veri etiketleme hizmeti sağlayan Scale AI, Meta, OpenAI ve Microsoft gibi teknoloji devleri için kritik görev üstleniyor. Ancak bu iş gücüne dayalı model, düşük ücretler ve çalışma koşulları nedeniyle açılan davalarla sık sık eleştiriliyor. Buna rağmen şirketin değeri 2023’teki kısa süreli düşüşün ardından toparlanarak 14 milyar dolara ulaştı. Wang’ın kişisel hissesi ise yaklaşık yüzde 14 seviyesinde.

WASHİNGTON’DAKİ ETKİSİ VE GELECEK PLANLARI

Wang yalnızca Silikon Vadisi’nde değil, Washington’da da etkili bir isim hâline geldi. Yapay zekâ regülasyonları üzerine yapılan tartışmalarda söz sahibi olan Wang, teknoloji lobilerinde dikkat çeken figürlerden biri. Öte yandan, OpenAI CEO’su Sam Altman ile de yakın bağları bulunan Wang’ın Meta’daki yeni rolü, onun küresel AI sahnesinde en güçlü aktörlerden biri olacağını işaret ediyor.

AI DÜNYASINDA YENİ GÜÇ DENGESİ

Meta’nın Wang’a verdiği bu stratejik görev, yalnızca şirketin değil, küresel teknoloji ekosisteminin yönünü etkileme potansiyeli taşıyor. Zuckerberg’in desteği ve Meta’nın dev kaynaklarıyla Wang, yapay zekâ alanında yeni bir çağın öncüsü olmaya hazırlanıyor.