Meta eski bir nükleer santrali canlandıracak

Bu stratejik hamle, santralin faaliyetlerini genişletmesine olanak tanırken, Meta'nın da yapay zeka destekli veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılayarak karbon ayak izini azaltma çabalarına önemli bir katkı sunacak.

KAPANMAYA RAMAK KALA GELEN DESTEK

Uzun süredir kapanma riskiyle boğuşan ve 2017'den bu yana faaliyetlerini sonlandırmanın eşiğinde olan yaşlı bir nükleer santral, teknoloji devi Meta'nın devreye girmesiyle adeta küllerinden doğuyor. Meta, santralin önümüzdeki 20 yıl boyunca operasyonlarını sürdürebilmesi için enerji şirketi Constellation ile kritik bir anlaşmaya imza attı.

Meta ve enerji şirketi Constellation tarafından duyurulan anlaşma, hem santralin kapasitesini artırmasına hem de Meta'nın karbon ayak izini küçültme hedeflerine hizmet edecek. Bu gelişme, son dönemde teknoloji devleri ile nükleer enerji sektörü arasında artan iş birliklerinin en yeni örneği olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda Meta'nın, yapay zeka (AI) veri merkezlerine enerji sağlamak amacıyla daha fazla nükleer reaktörü faaliyete geçirme yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

CLINTON SANTRALİ'NİN GEÇMİŞİ VE META'NIN ROLÜ

Illinois eyaletinde bulunan ve Clinton Temiz Enerji Merkezi olarak adlandırılan santral, Constellation'a göre "yıllarca süren mali kayıpların ardından" 2017'de kapanması planlanıyordu. Eyaletin karbon kirliliği olmayan enerji için oluşturduğu bir vergi indirimi, santralin çalışmaya devam etmesini sağladı ancak bu destek 2027'ye kadar geçerliydi. Meta, bu tarihten sonrası için finansal güvence sağlayarak devreye giriyor. Şirket, anlaşma için harcadığı miktarı ise açıklamadı.

Bu anlaşmanın, santralin enerji üretimini 30 megavat (MW) artırarak toplam kapasitesini 1.121 MW'a çıkarmasına yardımcı olacak kadar önemli olduğu belirtiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'deki ilk açık deniz rüzgar santralinin (Rhode Island kıyılarında sadece 5 türbinli küçük bir operasyon olmasına rağmen) 30 MW kapasitesi bulunuyor ve 17.000 eve yetecek elektrik üretebiliyor.

Clinton enerji santralinin açık kalmasının aynı zamanda 1.100 yerel istihdamı koruyacağı ve 800.000 evin elektrik ihtiyacını karşılayacağı tahmin ediliyor. Santral ilk olarak 1987'de lisans almıştı ve Constellation, geçen yıl lisansının 2047'ye kadar yenilenmesi için başvuruda bulunmuştu.

META'NIN KARBON HEDEFLERİ VE NÜKLEER ENERJİ ADIMI

Bu, Meta'nın nükleer enerji için yaptığı ilk enerji satın alma anlaşması (PPA) olma özelliği taşıyor. Bu tür anlaşmalar, şirketlerin sera gazı emisyonlarının iklim üzerindeki etkisini dengelemek amacıyla yenilenebilir enerji projeleriyle sıklıkla yaptığı bir uygulama. Santral, elektrik ve karbon içermeyen enerji üretmenin çevresel faydalarını temsil eden sertifikalar olan "temiz enerji nitelikleri" üretiyor. Bu sertifikalardan elde edilen ek gelir akışının, daha fazla temiz enerji kurulumunu teşvik ederek uzun vadede şebeke emisyonlarını azaltması hedefleniyor – ancak gerçek dünyadaki faydalarının genellikle abartıldığı da bir gerçek.

Meta, elektrik kullanımının bir kısmını karşılamak için açıklanmayan miktarda bu niteliklerden satın alıyor. Şirketin 2030 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefi bulunuyor. Ancak Meta'nın son sürdürülebilirlik raporu, şirketin yapay zekaya daha fazla odaklanmasıyla karbon ayak izinin 2019'dan bu yana fiilen arttığını gösteriyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN ARTAN ENERJİ AÇLIĞI VE NÜKLEERİN YENİDEN DOĞUŞU

Sadece Meta değil, Google ve Microsoft da yapay zekadan kaynaklanan artan enerji talebiyle emisyonlarının yükseldiğini gördü. Meta, Louisiana'da şimdiye kadarki en büyük veri merkezini kurma planları nedeniyle tepkilerle karşılaşıyor. Oradaki yerel kamu hizmeti şirketi, bu veri merkezini desteklemek için üç yeni gaz santrali kurmayı teklif etti.

Yapay zeka enerji ihtiyaçlarını karşılama ile bunun enerji şebekeleri ve çevre üzerindeki etkisi arasındaki gerilim, ABD'de nükleer enerji endüstrisinin yeniden canlanmasına yardımcı oldu. Microsoft, geçen yıl Constellation ile yaptığı bir anlaşmayla kapanmış bir Three Mile Island reaktörünü yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Meta ayrıca, yeni nesil reaktör teknolojisinin geliştirilmesinde Amazon ve Google'ı takip etti. Şirket, 2030'ların başına kadar ABD'de 1.000-4.000 MW yeni üretim kapasitesi ekleyecek nükleer projeler için bir teklif talebinde bulundu. Meta, bu çabanın devam ettiğini ve 50'den fazla teklif aldıktan sonra kısa listeye kalan projelerle "son görüşmelerde" olduğunu belirtiyor. Constellation'ın da Clinton sahasında gelişmiş bir nükleer reaktör geliştirmeyi düşündüğü ifade ediliyor.